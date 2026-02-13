Nicolas Cages Spider-Noir wird Ende Mai auf Prime Video erscheinen

HQ

Wir wurden seit dieser Woche mit Informationen zu Spider-Noir gesegnet, denn vor ein paar Tagen kamen die ersten Bilder der Serie hinzu und wurden bald darauf eine Menge zusätzlicher Informationen aus einem Interview gefolgt. Jetzt können wir noch einen letzten Schritt weiter gehen, indem wir den Teaser-Trailer der Serie in den Mittelpunkt stellen.

Darin sehen wir Nicolas Cage als Ben Reilly/Spider-Noir zurückkehren, einen Helden, den er noch nicht in einer Realfilm-Version gespielt hat, obwohl er Erfahrung als Netzschwinger in Spider-Man: Into the Spider-Verse hat. Der Trailer zeigt Reillys Schwierigkeiten, ein Spider-Mensch zu werden, wie ihn das Schaudern und Zittern nach dem Stich durch eine Spinne beunruhigte und wie sich seine Fähigkeiten entwickelten und ihm die Möglichkeit gaben, Verbrechen zu bekämpfen – alles in einer historischen Welt.

Spider-Noir wird sowohl in Schwarzweiß als auch im True-Hue Full Colour-Format erscheinen, und neben diesem Trailer haben wir auch erfahren, dass die Show bereits am 27. Mai auf Prime Video startet. Sieh dir unten den Trailer an.

