Nicolas Cage warnt in Dankesrede zum Traumszenario erneut vor KI

Während es unter Menschen in allen Lebensbereichen eine sehr verbreitete Angst vor der Richtung gibt, die Technologie und künstliche Intelligenz einschlagen, ist der eine Bereich, in dem sie am offensten zu sein scheint, ohne Zweifel der Unterhaltungssektor. Da KI zunehmend verfügbar wird, besteht die Sorge, dass sie Jobs wegnimmt, die für kreative Menschen gedacht sind, und eine Person, die sich bei jeder Gelegenheit, die er bekommt, zu diesem Thema geäußert hat, ist Nicolas Cage.

Dieser jüngste Kampf gegen KI findet bei den Saturn Awards statt, die am 2. Februar im Universal City stattfanden, wobei Cage anwesend war, um einen Preis für seine Leistung in Dream Scenario entgegenzunehmen. Als Cage die Bühne betrat, um die Auszeichnung entgegenzunehmen, äußerte er erneut seinen Verdacht auf den Einsatz von KI in der Unterhaltung.

Laut Variety erklärte Cage: "Es gibt eine andere Welt, die mich auch verstört. Sie findet gerade um uns herum statt: die neue KI-Welt. Ich glaube fest daran, dass Roboter nicht für uns träumen dürfen. Roboter können den menschlichen Zustand für uns nicht widerspiegeln. Das ist eine Sackgasse, wenn ein Schauspieler zulässt, dass ein KI-Roboter seine Leistung auch nur ein wenig manipuliert, wird aus einem Zentimeter schließlich eine Meile und alle Integrität, Reinheit und Wahrheit der Kunst wird nur durch finanzielle Interessen ersetzt. Das dürfen wir nicht zulassen."

Cage fuhr fort: "Die Aufgabe aller Kunst, einschließlich der Filmperformance, besteht meiner Meinung nach darin, den äußeren und inneren Geschichten des menschlichen Zustands durch den sehr menschlichen, nachdenklichen und emotionalen Prozess der Neuschöpfung einen Spiegel vorzuhalten. Ein Roboter kann das nicht. Wenn wir Roboter das tun lassen, wird es ihm an Herz fehlen und er wird schließlich an Schärfe verlieren und sich in Brei verwandeln. Es wird keine menschliche Reaktion auf das Leben, wie wir es kennen, geben. Es wird das Leben sein, wie Roboter es uns sagen.

"Ich sage, schützt euch davor, dass die KI sich in eure authentischen und ehrlichen Ausdrücke einmischt."

Dies ist nicht das erste Mal, dass Cage seine Bedenken hinsichtlich der KI äußert, denn der Schauspieler sprach bereits im Oktober auf der Newport Beach Film Festival über die Technologie und teilte ähnliche Gedanken.