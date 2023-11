Nicolas Cage über seinen Cameo-Auftritt in The Flash: "Es ist nicht das, was mir am Set gesagt wurde"

HQ

The Flash war die nächste in einer Reihe von Katastrophen für das DC Extended Universe. Aber obwohl es seine Probleme gab, sah es auch Nicolas Cage, der sich endlich als Superman in einem großen Leinwandfilm verkleidete, nachdem sein Superman-Versuch vor Jahrzehnten aus der Konserve genommen wurde. Dennoch war der Auftritt des berühmten Schauspielers seltsam und CGI-lastig, und in einem kürzlichen Interview mit Wired sprach Cage darüber, ob er glaubt, dass KI bei der Erstellung dieser Szene eingesetzt wurde oder nicht.

"Ich sage nicht, dass sie KI für die Superman-Sache verwendet haben. Vielleicht haben sie das getan. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es nur CGI, aber was auch immer es war, das habe ich am Set nicht gemacht. So sehr ich [Regisseur] Andy [Muschietti] und [Schwester und Filmproduzentin] Barbara [Muschietti] auch liebe – und ich denke, sie sind großartig – es ist immer noch nicht das, was mir am Set gesagt wurde."

Was denkst du über Cages Cameo in The Flash? Glaubst du, dass es von CGI oder KI erstellt wurde?