Nicolas Cage über das Meme-Werden: "Frustrierend"

HQ

Durch seine übertriebene Mimik wurde Nicolas Cage schnell zu einer beliebten Quelle für viele berühmte Memes. Con Air, Face/Off und Vampire's Kiss sind nur einige der Filme, die zur Grundlage für einige der langlebigsten und bekanntesten Memes des Internets wurden, und der Schauspieler selbst fand es nicht besonders lustig. Nein, er war geradezu frustriert über die Situation, die er jetzt in einem Interview mit The Guardian teilt, in dem er Folgendes zu sagen hatte:

"Ich war vielleicht der erste Schauspieler, der eine Art Meme-ifizierung durchgemacht hat. Eine Person hatte sich aus all diesen verschiedenen Filmen, in denen ich Zusammenbrüche hatte, die Rosinen herausgepickt, aber ohne Rücksicht darauf, wie die Figur an diesen Ort gekommen ist. Ich war frustriert, weil ich nicht wusste, was die Leute sonst noch aus den Filmen mitnahmen."

Cage sagte, er habe die Situation schließlich akzeptiert, aber es sei ein anstrengender Prozess gewesen, sich mit der neuen Form des Ruhms auseinanderzusetzen.

"Ich habe nicht verstanden, wie ich das Geschehene verarbeiten sollte. Ich bin zur Schauspielerei gekommen, weil mich die Filmperformance mehr berührt hat als jede andere Kunstform. Ich bin nicht ins Kino gekommen, um ein Meme zu werden. Das war neu. Ich habe mich damit angefreundet, aber es war eine Umstellung."

Sympathisieren Sie mit Cage? Und wie würdest du dich fühlen, wenn du ein beliebtes Meme werden würdest?