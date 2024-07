Nicolas Cage-Thriller Longlegs bietet einen letzten Trailer vor der Premiere

HQ

Die Premiere des viel gehypten neuen Thrillers mit Nicolas Cage in der Hauptrolle als verrückter Serienmörder rückt immer näher, zumindest wenn Sie das Glück haben, in den USA oder Großbritannien zu leben, wo der Film am 12. Juli in die Kinos kommt.

Longlegs sieht vielversprechend aus und wurde bereits durch seine innovative PR-Kampagne, sowie geschickt zusammengestellte Filmtrailer gelobt.

Von Cage selbst haben wir so gut wie nichts gesehen, aber nach den Kritikervorschauen zu urteilen, ist dies einer der gruseligsten Filme seit Silence of the Lambs.

Schauen Sie sich unbedingt den neuen (und letzten) Trailer an, der für die Premiere unten veröffentlicht wurde.

Sind Sie begeistert von Longlegs ?