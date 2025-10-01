Nicolas Cage stellt sich dem Teufel in biblischem Horror The Carpenter's Son

Die Geschichte von Jesus würde niemals als Horrorfilm funktionieren... Oder doch? Halt mein Bier, sagt Lotfy Nathan, der es mit The Carpenter's Son geschafft hat, etwas Gewagtes und Einzigartiges zusammenzuweben – mit keinem Geringeren als Nicolas Cage in der Rolle des Joseph.

Dieser erste Trailer bietet uns einen Einblick in die Dunkelheit und den Wahnsinn, die uns erwarten, wobei Nathan selbst sich vom Thomasevangelium inspirieren lässt – einem apokryphen Text, der die Kindheit Jesu in alternativen Versionen jenseits der kanonischen Evangelien darstellt.

Das Ergebnis scheint eine herrlich verdrehte und doch scharfe Genre-Fusion zu sein, in der Religion auf gotischen, übernatürlichen Horror trifft. Erwarten Sie seltsame Vorkommnisse, schattenhafte Gestalten, tiefgründige spirituelle Fragen und – natürlich – Satan selbst im Fleisch. Der US-Kinostart ist für den 14. November 2025 geplant, und es überrascht nicht, dass der Film bereits eine Kontroverse unter den Gläubigen ausgelöst hat. Aber wie bei so vielen Geschichten im Horrorgenre sind es oft die provokativsten Ideen, die am längsten verweilen.

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass The Carpenter's Son zu einem wichtigen Gesprächsthema wird, insbesondere in christlichen Kreisen. Und solange die Besetzung - angeführt von Cage - die gleiche Intensität liefern kann, die im Trailer angedeutet wird, könnte dies zu etwas ganz Besonderem werden. Sehen Sie sich den Trailer unten an.