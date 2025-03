Nicolas Cage spielt ein verrücktes Genie in den kommenden Revolverhelden

Nicolas Cage ist im Moment ein sehr interessanter Schauspieler, da er es irgendwie schafft, in ziemlich großen Kinofilmen wie Renfield, Longlegs und The Unbearable Weight of Massive Talent aufzutreten, und dann auch eine Reihe von Straight-to-On-Demand-Filmen, wie dem kommenden Gunslingers.

In diesem Film von Lionsgate spielt Cage die Rolle eines verrückten Genies, das sich in der Mutter aller Schießereien wiederfindet, nachdem der meistgesuchte Mann Amerikas in einer kleinen Stadt in Kentucky auftaucht und beginnt, Chaos zu stiften. Der Film zeigt, wie dieser Kriminelle und seine Mafia auf Rache aus sind, und zeigt dann, wie sich die Stadtbewohner und die örtlichen Sheriffs zusammentun, um diesen Schwarm von Gesetzlosen aufzuhalten.

Gunslingers wird in den Kinos laufen, aber anscheinend recht begrenzt, da er bei seiner Premiere am 11. April auch direkt auf digitalen und On-Demand-Diensten debütieren wird. Unten seht ihr den Trailer des Films, in dem Cage einen sehr ungewöhnlichen Akzent abgibt, sowie die offizielle Synopsis.

"Als der meistgesuchte Mann Amerikas in einer kleinen Stadt in Kentucky auftaucht, folgt bald seine gewalttätige Vergangenheit - und ein blutrünstiger Mob, der auf Rache und ein Lösegeld des Königs aus ist. Während Brüder gegeneinander antreten und Kugeln die Stadt in Stücke reißen, lässt dieser blitzschnelle Revolverheld seine Feinde den ultimativen Preis für ihre Gier zahlen. Oscar-Preisträger Nicolas Cage, Stephen Dorff und Heather Graham spielen die Hauptrollen in einem actiongeladenen Western-Thriller über wahre Gerechtigkeit im Wilden Westen."