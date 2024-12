Nicolas Cage sagte, er sei bereit, seine Rolle als Ghost Rider wieder aufzunehmen

Halten Sie Ihre Hüte fest! Denn Berichten zufolge plant Marvel, Nicolas Cage als Johnny Blaze, auch bekannt als Ghost Rider, in einem kommenden MCU-Projekt wieder einzuführen. Frühere Versuche, Cage in Deadpool & Wolverine einzubauen, scheiterten an Terminkonflikten. Ryan Reynolds, der in dem Film mitspielte, bestätigte, dass sie Gespräche mit Cage hatten, aber dass es nicht möglich war, seinen Cameo-Auftritt durchzuführen.

Ein neuer Bericht von Hollywood-Insider Daniel Richtman besagt, dass Cage unterschrieben hat, um als Ghost Rider in einem zukünftigen Marvel-Film zurückzukehren. Welcher Film ist noch unklar, aber Spekulationen deuten auf die kommenden Avengers-Filme oder möglicherweise Spider-Man 4 hin.

Marvel hat diese Details noch nicht offiziell bestätigt, und es bleibt abzuwarten, wie Ghost Rider in das expandierende Marvel Cinematic Universe integriert wird. Aber eines ist sicher: Zu mehr Nicolas Cage werden wir nicht nein sagen.

Freust du dich darauf, Cage wieder als Johnny Blaze zu sehen?