Nicolas Cage nimmt den Einsatz von KI in der Filmindustrie ins Visier: "Diese Technologie will Ihr Instrument nehmen"

HQ

Die Besorgnis über künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen auf die Unterhaltungswelt ist in letzter Zeit immer deutlicher geworden. Im Spielebereich gehörte dazu der Streik der Synchronsprecher zum Schutz vor dem Einsatz von KI, und in der Filmwelt war die Einbeziehung von KI einer der Hauptgründe für die langwierigen Hollywood-Streiks in letzter Zeit.

Trotz abgeschlossener Deals und Vereinbarungen ist Nicolas Cage immer noch zögerlich und besorgt über KI in der Filmindustrie, etwas, zu dem er kürzlich während einer Rede auf der 25th Newport Beach Film Festival geäußert hat.

Laut Deadline erklärte Cage: "Es gibt eine neue Technologie in der Stadt. Es ist eine Technologie, mit der ich mich bis vor kurzem 42 Jahre lang nicht auseinandersetzen musste. Aber diese 10 jungen Schauspieler, diese Generation, werden es ganz sicher sein, und sie nennen es EBDR. Diese Technologie will Ihr Instrument aufnehmen. Wir sind die Instrumente als Filmschauspieler. Wir verstecken uns nicht hinter Gitarren und Schlagzeug."

Er fährt fort: "Die Studios wollen das, damit sie dein Gesicht verändern können, nachdem du es bereits gedreht hast – sie können dein Gesicht ändern, sie können deine Stimme ändern, sie können deine Sprüche ändern, sie können deine Körpersprache ändern, sie können deine Performance verändern."

Bevor ich hinzufüge: "Ich frage Sie, wenn Sie von einem Studio angesprochen werden, um einen Vertrag zu unterzeichnen, der es ihnen erlaubt, EBDR für Ihre Performance zu verwenden, möchte ich, dass Sie darüber nachdenken, was ich MVMFMBMI nenne: meine Stimme, mein Gesicht, mein Körper, meine Vorstellungskraft – meine Performance, als Antwort. Schützen Sie Ihr Instrument."

Cage ist auch einer von vielen Schauspielern, die erlebt haben, dass KI seine Karriere beeinflusst hat, da sein Konterfei in The Flash verwendet wurde, als er kurz als Superman auftauchte. Stimmen Sie Cages Äußerungen zu und dass junge Stars vorsichtiger mit Verträgen und dem Einsatz von KI im Film umgehen müssen?