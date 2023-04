Nicolas Cage nahm Rollen in B-Movies an, um seine Wohnungsschulden zu begleichen

HQ

Es gab viele Neuigkeiten und Spekulationen über Nicolas Cage und den Grund für seine Beteiligung an unzähligen B-Movies im Laufe der Jahre. Die Leute haben behauptet, dass er sich nicht mehr darum kümmert oder einfach seinen Kontakt verloren hat. Vorwürfe, die er nun ein für alle Mal in einem Interview mit CBS News aufdeckt, in dem er über den Absturz des Immobilienmarktes spricht, der dazu führte, dass er sich ernsthaft verschuldet hat, Geld, das er jetzt zurückzahlen konnte.

"Ich war zu viel in Immobilien investiert. Der Immobilienmarkt brach zusammen, und ich konnte nicht rechtzeitig aussteigen. Ich habe sie alle zurückgezahlt, aber es waren ungefähr 6 Millionen Dollar. Ich habe nie Insolvenz angemeldet.""Die Arbeit war immer mein Schutzengel. Es war vielleicht kein Blue Chip, aber es war immer noch Arbeit. Selbst wenn der Film letztendlich mies ist, wissen sie, dass ich ihn nicht anrufe, dass es mir jedes Mal wichtig ist."

Er hat auch gegenüber GQ erwähnt, dass es am schwierigsten war, wenn er in vier Filmen pro Jahr auftrat, dass er etwas Substanzielles in ihnen finden musste, um sein Bestes zu geben.

"Als ich vier Filme im Jahr hintereinander drehte, musste ich immer noch etwas in ihnen finden, um alles geben zu können." "Sie haben nicht funktioniert, alle. Einige von ihnen waren großartig, wie Mandy, aber einige von ihnen funktionierten nicht. Aber ich habe nie angerufen. Wenn es also ein Missverständnis gab, dann war es das. Dass ich es nur tat und mich nicht darum kümmerte. Ich habe mich gekümmert."

Was halten Sie von Cage und seinen vielen Rollen, wie hoch zählt er zu Ihren persönlichen Lieblingsschauspielern?