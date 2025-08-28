Nicolas Cage macht Schlagzeilen über biblischen Horror Der Sohn des Zimmermanns

Nicolas Cage hat im Laufe der Jahre unzählige Rollen gespielt, aber bald wird er sein Talent unter Beweis stellen, um in einem biblischen Horrorfilm namens The Carpenter's Son aufzutreten. Dieser Film dreht sich um einen Beschützer, Cages Carpenter, der die Aufgabe hat, einen Jungen zu beschützen, der über immense Kräfte verfügt, mit der Einschränkung, dass der Junge sich gegen diesen Schutz auflehnt und beginnt, seine Fähigkeiten zu nutzen, um schreckliche Ereignisse auszulösen.

Der Film gilt als eine verdrehte Neuinterpretation der Kindheit Jesu, da er im römischen Ägypten spielt und vom Kindheitsevangelium des Thomas inspiriert ist. Während Cage als Carpenter auftritt, übernimmt Noah Jupe die Rolle des Jungen, während FKA Twigs die Pflichten der Mutter des Jungen übernimmt.

Wir kennen das feste Veröffentlichungsdatum für The Carpenter's Son noch nicht, aber der jüngste Teaser-Trailer bestätigt, dass der Film irgendwann im "Herbst 2025 AD" herauskommen wird, also in den nächsten Monaten. Für einen Vorgeschmack auf das, was er bieten wird, können Sie unten einen ersten Blick auf den Film werfen.