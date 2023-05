Nicolas Cage kommt zu Dead by Daylight

HQ

Behaviour Interactive hat angekündigt, dass es die bereits riesige Charakterliste von Dead by Daylight mit einer Hollywood-Legende aufstockt. Der Hauptdarsteller von Con Air, Face/Off, Ghost Rider, National Treasure, Renfield, Pig, The Croods und vielen, vielen anderen Kultfilmen, Nicolas Cage, gibt sein Debüt in dem asymmetrischen Multiplayer-Survival-Horror-Spiel als spielbarer Charakter.

Für diejenigen, die sich fragen, Nic Cage wird keinen Charakter im Spiel spielen, er wird einfach er selbst sein, und was die Verbindung mit der Überlieferung von Dead by Daylight betrifft, wird uns gesagt:

"Nach unzähligen Auszeichnungen und über hundert Filmen, die auf der ganzen Welt gedreht wurden, hatte Nicolas Cage alles gesehen und alles gemacht - dachte er zumindest. Während er am Set die Rolle seines Lebens filmte, beschwor sein Auftritt The Entity, ein bösartiges Wesen von unfassbarer Macht. Der Schauspieler fand sich bald in einem jenseitigen Nebel wieder, der gezwungen war, eine Vielzahl furchterregender Killer zu überleben, die tödlicher waren als selbst der vernichtendste Filmkritiker."

Nic Cage wird am 5. Juli in Dead by Daylight eintreffen, und vorher könnt ihr euch unten den Teaser-Trailer für den neuen Charakter ansehen.