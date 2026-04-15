Nicolas Cage kehrt als Longlegs in einem neuen Film für Paramount zurück

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Vor ein paar Jahren erregten Osgood Perkins und Neon während ihres Teasers und der Marketingkampagne für Longlegs die Aufmerksamkeit zahlloser Fans, bei der wir von dem Horrorfilm gefesselt und verängstigt wurden. Dann kam der Film heraus und zeigte Nicolas Cage als titelgebende Serienmörder, die sich ganz anders anfühlte als das, was wir oft vom berühmten Schauspieler sehen.

Longlegs war ein großer Erfolg für die kleinere Produktionsfirma Neon und erzielte 128 Millionen Dollar an Kinokassen bei einem Budget von 10 Millionen Dollar, und offensichtlich hat sein Erfolg die Aufmerksamkeit größerer Fische erregt, denn der Hollywood Reporter hat nun berichtet, dass Longlegs für einen weiteren Film ein Comeback geben wird, die diesmal von Paramount statt von Neon produziert wird.

Es ist unklar, wie diese Longlegs Fortsetzung aussehen wird, angesichts des Abschlusses des Originalfilms und des Schicksals von Cages Figur, aber uns wird gesagt, dass Cage seine Rolle als unheimlicher Longlegs wieder übernehmen wird, wobei Perkins sogar als Regisseur und Autor des Projekts zurückkehrt.

Was direkt gesagt wird, ist, dass dies keine Fortsetzung ist, sondern einfach eine Geschichte, die "im Longlegs Universum spielt", was bedeutet, dass du dich besser auf ein weiteres Kinouniversum vorbereiten solltest...