Nicolas Cage ist im Gespräch, um in einer Live-Action-Serie "Spider-Man Noir" mitzuspielen

In einem Interview mit Collider verriet Nicolas Cage kürzlich, dass er in Gesprächen ist, um in einer Live-Action-Serie "Spider-Man Noir" mitzuspielen. Cage sprach die Hauptfigur in Spider-Man: Into the Spider-Verse aus dem Jahr 2018 und diskutiert Berichten zufolge darüber, seine Rolle in der Serie wieder aufzunehmen.

"Nun, ich kann sagen, dass wir miteinander gesprochen haben", sagte er. "Es ist kein Geheimnis, dass ich die Figur liebe. Ich denke, die Figur bietet eine weitere Art Mash-up. Ich kann meine Lieblingsdarbietungen aus dem goldenen Zeitalter, d.h. Robinson, Cagney, Bogart, mit einer Figur kombinieren, die, glaube ich, weithin als Stan Lees Meisterwerk angesehen wird.

"Ich sehe es als eine Art Vorstoß in ein Pop-Art-Mash-up mit einer Art [Jung'scher] Lichtenstein, einem Mash-up von Bogart und Cagney, aber noch ist nichts endgültig. Es ist nur ein Gespräch."

Spider-Man Noir ist eine alternative Version von Spider-Man, die in einer düsteren Noir-Version des New York der 1930er Jahre spielt. Im Gegensatz zum Spider-Man, mit dem die meisten von uns aufgewachsen sind, ist diese Version der Figur ein hartgesottener Detektiv, der Verbrechen aufklärt.