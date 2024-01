Nicolas Cage: Ich verstehe nicht, warum Disney nie einen dritten National Treasure-Film machen wollte

HQ

Trotz des absurden Drehbuchs lässt sich der Charme der beiden National Treasure-Filme nicht leugnen. Der stets charismatische Nicolas Cage sorgte für eine entzückende, von Indiana Jones inspirierte Schatzsuche in echter Popcorn-Manier, und nach den Kinokassen zu urteilen, genossen viele von uns die Abenteuer trotzdem.

Zusammen spielten die beiden Filme mehr als 800 Millionen Dollar an den Kinokassen ein, daher mag es seltsam erscheinen, dass wir nie ein drittes Kapitel bekommen haben. Eine Frage, die sich auch Nicolas Cage gestellt hat und die er kürzlich in einem Interview mit Deadline aufgeworfen hat, in dem er sagte:

"Ich meine, ich genieße sie auch, und ich denke, Jon Turteltaub hat ein paar klassische Filme für die ganze Familie gemacht. Ich bin immer noch ein bisschen erstaunt, dass Disney keinen dritten Film machen wollte. Ich fand, dass die Filme dem Publikum viel Freude bereiteten, und es ist sicherlich interessant an der Geschichte, und ich denke, all das ist es wert, Filmemachen zu machen."

Mögen Sie die National Treasure-Filme und würden Sie gerne einen dritten Film sehen, in dem Cage seine Rolle wieder aufnimmt?