Den Schauspieler Nicolas Cage kennen viele Menschen aufgrund seiner großen Rollen in einigen der bekanntesten Filme unserer Zeit. In den letzten Jahren hat er jedoch vermehrt Rollen in kleineren B-Movies übernommen, die in diversen Rezensionen stark kritisiert wurden. Wie der Darsteller in einem Interview mit GQ beteuert, habe er all diese Jobs auch deshalb angenommen, um seine beträchtlichen Schulden zu tilgen:

„Als ich hintereinander vier Filme pro Jahr produziert habe, habe ich nach etwas [Besonderem] suchen müssen, um [für diese Rolle] alles geben zu können. Das hat nicht funktioniert, bei keinem [dieser Filme]. Einige [Rollen] waren großartig, wie Mandy [aus 2018], aber einige andere funktionierten nicht. Aber ich habe [meine Arbeit] nie unsauber gemacht. Wenn es also ein Missverständnis gab, dann das: Dass ich nur [meine Arbeit gemacht habe] und mich nicht weiter darum kümmerte. [Diese Jobs waren mir nicht egal]."

Cage bestätigt im Interview, dass er den Steuerbehörden 14 Millionen US-Dollar schuldete, nachdem er sein Vermögen von rund 150 Millionen US-Dollar aufgebraucht habe. Dazu kämen angeblich weitere Gläubiger, die ebenfalls finanzielle Ansprüche erhoben haben, was den Druck auf den Darsteller weiter erhöhte. Nachdem seine schauspielerische Performance nicht mehr überzeugen konnte, kümmerte sich Cage eigenen Aussagen zufolge um seine alte Mutter und vor etwa anderthalb Jahren sei er offiziell schuldenfrei erklärt worden. Seine Rolle im gut rezensierten "The Unbearable Weight" von Massive Talent sieht er deshalb als eine Art "abgeschlossener Kreislauf" an.