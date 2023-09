Nicolas Cage besucht Träume im neuen Dream Scenario-Trailer

Haben Sie schon immer davon geträumt, in Ihren Träumen von Nicolas Cage persönlich besucht zu werden? Der neue Dream Scenario-Trailer erforscht genau dieses Konzept, wobei Cage einen Universitätsprofessor spielt, der plötzlich zu einer globalen Berühmtheit wird, als seine Form auf unerklärliche Weise in die Träume der Menschen eindringt. Der Film wird im November in den USA veröffentlicht, aber wir werden Sie wissen lassen, wenn der Film die europäischen Küsten erreicht.

Möchtest du in deinen Träumen von Nicolas Cage überfallen werden?

Zusammenfassung:

Ein unglücklicher Familienvater muss feststellen, dass sein Leben auf den Kopf gestellt wird, als Millionen von Fremden ihn plötzlich in ihren Träumen sehen. Als seine nächtlichen Auftritte eine albtraumhafte Wendung nehmen, ist Paul gezwungen, sich mit seinem neu gewonnenen Ruhm auseinanderzusetzen.