Nicola Coughlan und Foo Fighters treffen für die fünfte Folge von SNL UK aufeinander

Nach der vierten Folge von Saturday Night Live UK, die am vergangenen Wochenende stattfand, wird es tatsächlich für kurze Zeit keine Show geben, da an diesem Wochenende eine Midseason-Pause stattfindet, bevor SNL UK am 25. April zurückkehrt.

Wenn die fünfte Sendung stattfindet, stellt sich heraus, dass es eine auffällige Kombination zwischen Moderator und Musiker geben wird, da Nicola Coughlan die Hauptattraktion sein wird (nach Cameo-Auftritten in der ersten Folge) und von Foo Fighters als musikalischer Gast unterstützt wird.

Vor diesem Hintergrund gibt es nur noch drei weitere Moderatoren und Musiker, die für die erste Staffel von SNL UK bekannt gegeben werden müssen, worüber wir relativ bald Antworten bekommen sollten.