Nico O'Reilly beschert Manchester City den Sieg beim EFL Cup und besiegt Arsenal

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Manchester City hat Arsenal besiegt und damit ihren fünften EFL Cup gewonnen. Nico O'Reilly erzielte in der zweiten Halbzeit innerhalb von vier Minuten zwei Tore und half Man City, ihren ersten Titel seit zwei Jahren seit dem letzten Premier-League-Titel 2023/24 zu holen.

Damit ist Manchester City das zweithöchste Team im League Cup hinter Liverpool, mit neun Siegen und bemerkenswerterweise nur einem verlorenen Finale, 1974. Arsenal muss noch länger auf den Carabao Cup warten: Ihre einzigen beiden Siege waren 1987 und 1993.

Nun die größere Frage: Wird dieser Sieg Guardiola und seine Männer als zusätzliche Motivation dienen, die Liga zu drehen? Arsenal führt in der Premier League mit neun Punkten Vorsprung auf Manchester City und einem Spiel weniger gespielt. Manchester City könnte den Rückstand auf gleichem Verhältnis auf sechs Punkte verkürzen... und in nur einem Monat, am 19. April, wird Manchester City ein Duell gegen Arsenal im Etihad ausrichten.

Glauben Sie, dass Manchester City am Ende der Saison auch die Premier League gewinnen kann?