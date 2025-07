Nico Hülkenberg wird von den F1-Fahrern nach seinem ersten Podiumsplatz seit 15 Jahren beglückwünscht

HQ

Der Große Preis von Großbritannien in Silverstone am vergangenen Wochenende hatte einen großen Protagonisten. Und ich spreche nicht von den McLaren-Piloten Lando Norris oder Oscar Piastri oder Max Verstappen, der einen Dreher hatte, der ihn vom Podium verdrängte. Ich beziehe mich auf Routinier Nico Hülkenberg, der nach 242 Rennen und 239 Rennstarts seit 2010 endlich sein erstes Podium einfuhr.

Hülkenberg, der derzeit für das F1-Team Kick Sauber fährt, startete von P19 und wurde Dritter, eine Meisterleistung, die zeigt, wie sehr sich Sauber nach der Einführung eines Upgrade-Pakets im vergangenen Monat verbessert hat: Hülkenberg kletterte in Spanien von P16 auf den fünften Platz, in Kanada von P13 auf den achten Platz und in Österreich von P20 auf den neunten Platz.

Für Sauber ist es der erste Podestplatz seit 2012, als Kamui Kobayashi in Japan Dritter wurde. So war die Atmosphäre bei Sauber festlich und emotional, Teamchef Jonathan Wheatley bezeichnete es als "das überfälligste Podium in der Geschichte der Formel 1".

Nico selbst ist "begeistert", lobt seine Teamleistung und führt seinen Erfolg auf die Wetterbedingungen zurück. "Ich denke, wenn es ein trockenes Rennen gewesen wäre, hätte der Tag für uns ganz anders ausgesehen, aber wir haben das Beste aus den Bedingungen gemacht und jede Gelegenheit genutzt."

In der Zwischenzeit gratulierten alle F1-Fahrer in der Startaufstellung Nico zu seinem dritten Platz, einschließlich seines Hauptverfolgers Lewis Hamilton, der enttäuscht war, dass er die meiste Zeit des Rennens in Schach gehalten wurde ( via F1.com). Einer der Fahrer, die ihn am meisten lobten, war Carlos Sainz, ehemaliger Teamkollege bei Renault im Jahr 2018: "Für mich war die Tatsache, dass die Leute ihn immer wieder verflucht haben, die Tatsache, dass er keine Podestplätze hatte, für mich völlig irrelevant. Für mich war er jedes Mal, wenn er in der Formel 1 war, immer ein Top-Fünf-Fahrer in der Startaufstellung, sein Talent und seine Renndurchführung sind unglaublich."

Oscar Piastri, der Zweiter wurde, sagte, dass Nicos Ergebnis "das Highlight des Tages" war, trotz seiner Enttäuschung über seinen zweiten Platz hinter Lando Norris nach einer Zehn-Sekunden-Strafe, und Max Verstappen sagte, dass "das Rennen für mich nicht so angenehm war, aber es war schön zu sehen, wie Nico sein erstes Podium geholt hat, und ich bin sicher, dass er heute Abend feiern wird".

In seinen 15 Jahren in der Formel 1 ist Nico Hülkenberg auch für Williams, Force India, Renault, Racing Point und Haas gefahren. 2015 nahm er auch an den 24 Stunden von Le Mans teil und gewann das Langstreckenrennen mit Nick Tandy und Earl Bamber.