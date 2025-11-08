Nicktoons & The Dice of Destiny legt das Datum für die Veröffentlichung auf Nintendo Switch 2 fest

HQ

Gute Nachrichten, Nintendo Switch 2 Benutzer. Ein weiteres aktuelles Spiel, das ohne eine Switch 2 Edition debütierte, wird bald auf dem hybriden Nachfolgesystem erscheinen. Nachdem GameMill Entertainment früher auf fast allen Plattformen gestartet wurde, wird Nicktoons & The Dice of Destiny am Tag nach der Ankunft von Metroid Prime 4: Beyond auf Switch 2 bringen.

Ja, am 5. Dezember könnt ihr euch das familienfreundliche Fantasy-Action-RPG ansehen. Es wird mit 1240p auf der Plattform und mit 60 fps laufen und bietet verbesserte Beleuchtung, Partikeleffekte, Anti-Aliasing und mehr. Diejenigen, die die ursprüngliche Switch Version des Spiels besessen haben, werden auch froh sein zu hören, dass die Switch 2 Edition als kostenloses Performance-Update verfügbar sein wird, was bedeutet, dass keine zusätzlichen Kosten anfallen müssen, um die zusätzlichen Vorteile zu erhalten.

Der einzige Haken, den man bei der Switch 2 Edition kennen sollte, ist, dass sie physisch und digital als Game-Key Card debütieren wird, was bedeutet, dass nicht alles auf einer physischen Cartridge gespeichert wird. In diesem Sinne schaut euch den Trailer zur Switch 2 Edition unten an.