Nicktoons & The Dice of Destiny auf dem Summer Game Fest enthüllt

HQ

Im Rahmen des laufenden Summer Game Fest Showcase tauchte Entwickler GameMill Entertainment auf, um ein neues Action-RPG mit vielen Nickelodeon-Charakteren zu enthüllen.

Dieses Spiel, das als Nicktoons & The Dice of Destiny gilt, bringt viele Nickelodeon-Helden für ein Top-Down-Abenteuer mit Fantasy-Elementen und Echtzeitkämpfen zusammen. Wir können Auftritte von SpongeBob SquarePants (ist das das durchgesickerte Spiel von früher?) und mehr erwarten, und das Gameplay soll für alle Altersgruppen geeignet sein.

Schauen Sie sich den Trailer und die Beschreibung des Spiels unten an. Es wird diesen Herbst für PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch erscheinen.

"Nicktoons & The Dice of Destiny ist ein lebendiges, universumsübergreifendes Mashup, das ikonische Nickelodeon-Helden in eine Welt voller Fantasy-Tropen und Echtzeit-RPG-Action entführt. Lass die Würfel rollen und stürze dich in ein wildes, actiongeladenes Abenteuer mit SpongeBob und weiteren Nickelodeon-Charakteren! Mach dich bereit für epische Schlachten, dynamische Umgebungen und wiedererkennbare Charaktermomente – und das alles mit einem fesselnden Spielerlebnis für Spieler jeden Alters."