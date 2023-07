Nicki Minaj gibt Call of Duty-Debüt, Snoop Dogg kehrt zurück

HQ

Sie haben definitiv nicht danach gefragt, und Sie haben es wahrscheinlich auch nicht erwartet, aber Nicki Minaj kommt zu Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2.0. Im Rahmen von Season 5.0, das am 2. August debütiert, feiert Activision 50 Jahre Hip-Hop, indem es verschiedene Rapper in die Spiele einbezieht.

Damit kehrt Snoop Dogg in das Call of Duty-Franchise zurück, nachdem er zuvor ein spielbarer Operator in Warzone und früheren CoDs war. Hinzu kommt, dass sich Nicki Minaj ins Getümmel stürzt und viele pinke Waffen-Skins mitbringt. Uns wird auch 21 Savage versprochen, obwohl sein Operator-Skin noch nicht enthüllt wurde.

Die Operators werden alle als käufliche Bundles verkauft, und als Teil dieses Hip-Hop-Events wird uns gesagt, dass den Fans verschiedene Kriegstracks und andere Goodies zur Verfügung gestellt werden, von denen einige überraschenderweise kostenlos sein werden!

Schaut euch den Season 5.0-Launch-Trailer und die Roadmap unten an, um zu sehen, welche Karten, Waffen und andere neue Inhalte nächste Woche hinzugefügt werden.