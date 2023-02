Nicken Sie nicht, wenn Sie an einem groß angelegten RPG arbeiten

HQ

Das französische Studio Don't Nod arbeitet derzeit an einigen Spielen. Während viele den Entwickler dank Life is Strange mit Point-and-Click-Erzählspielen assoziieren, scheint es, dass es viele andere Wege gibt, die Don't Nod erkunden möchte.

Neben den anderen Titeln, die es in Arbeit hat, entwickelt Don't Nod auch ein groß angelegtes RPG. Details sind bemerkenswert leicht, was dieses RPG ist, aber es gibt Hinweise auf das 2018-Spiel Vampyr.

Während wir vielleicht noch keine Details zum neuen RPG von Don't Nod haben, haben wir Informationen zu einigen anderen Spielen. Harmony: The Fall of Reverie soll im Juni 2023 veröffentlicht werden, und Banishers: Ghosts of New Eden soll ebenfalls in diesem Jahr erscheinen.

