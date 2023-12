Nickelodeon All-Star Brawl 2 DLC-Leaks online

HQ

Im Oktober kündigte Nickelodeon All-Star Brawl 2 an, dass die ersten DLC-Charaktere Mr. Krabs, Zuko und Rocksteady sein werden. Der Besitzer der Krossen Krabbe, der Feuerbändiger und das Nashorn mit Superkräften haben noch keine Veröffentlichungsdaten, aber einige Bilder von ihnen sind durchgesickert.

Viele der Bilder beschäftigen sich mit Mr. Krabs, und so wie es aussieht, scheint er der erste Charakter zu sein, den die Spieler kaufen können. Mit großen Hammerschwüngen, Schwertschnörkeln und dem berühmten Krabbengang sieht das Krustentier so aus, als würde es sich direkt in den Rest der verrückten Liste einfügen.

In Bezug auf kosmetische Gegenstände haben wir einen kleinen Blick auf Zukos Blue Spirit-Kostüm geworfen und Rocksteady hat seine Roboterform, die er auch als Kostüm verwenden kann.