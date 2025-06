Nick Offerman kritisiert Mann, der Ron Swanson benutzt hat, um am Pride Month Hass zu verbreiten

HQ

Wenn du Homophobie verbreiten willst, versuche nicht, Nick Offerman dafür zu benutzen. Der Mann spielte nicht nur Bill in The Last of Us - einen Mann, der eine Beziehung mit einem anderen Mann hatte - sondern auch Ron Swanson.

Eine Figur, die ein Social-Media-Nutzer in einem Clip bearbeitete, um Hass auf den Pride Month zu verbreiten. Anhand eines Clips aus der Serie Parks and Recreation, in dem Swanson einen Computer in einen Mülleimer wirft, bearbeitete der Nutzer anstelle des Computers eine Pride-Flagge.

Offerman fing den Posten und beschloss, sich mit seinem Senf dazu zu äußern. "Ron war Trauzeuge auf einer schwulen Hochzeit, du dummer Scheißkerl. #HappyPride", schrieb er.

Offerman bekam für seine Darstellung von Bill in "The Last of Us" einige Gegenreaktionen, aber es scheint, dass er ziemlich gerne zurückklatscht, wenn jemand versucht, Homophobie online zu verbreiten.