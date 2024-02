Nick Offerman kritisiert homophobe Reaktionen auf The Last of Us

HQ

Während sich die Adaption von The Last of Us ziemlich eng an das Ausgangsmaterial gehalten hat, war Episode 3 die einzige Episode, die stark davon abwich. Die Liebesgeschichte von Bill und Frank war ein berührender Blick darauf, wie das Leben in der Apokalypse weitergehen kann, aber da es sich um eine Geschichte über zwei Männer handelte, griffen die schlimmsten Menschen die Episode an.

Nick Offerman - der Bill spielte - nahm kürzlich einen Spirit Award für die beste Nebendarstellerin in einer neuen Serie entgegen, wo er seinen Moment nutzte, um diejenigen zu verprügeln, die Episode 3 als "schwule Geschichte" bezeichnet hatten.

"Wenn homophober Hass auf mich zukommt und ich sage: 'Warum musstest du eine schwule Geschichte daraus machen?' ", sagte Offerman. "Wir sagen: 'Weil du solche Fragen stellst. Es ist keine schwule Geschichte, es ist eine Liebesgeschichte, du Arschloch."

Es ist ziemlich seltsam, dass homophobe Spieler sich überhaupt die Mühe machen, The Last of Us zu sehen, da wir sicher sehen werden, wie Ellie in der nächsten Staffel ihre eigene Beziehung entwickelt, was dann wahrscheinlich eine weitere Menge unnötigen Hass auslösen wird.