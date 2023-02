Nick Offerman hat The Last of Us nicht gespielt

HQ

Nick Offerman, Star von Episode 3 von The Last of Us, hat enthüllt, dass er seit 25 Jahren kein Videospiel mehr gespielt hat und seine letzte Erfahrung mit dem Medium Banjo-Kazooie war.

Im Gespräch mit Jimmy Kimmel sagte Offerman auf die Frage, ob er The Last of Us gespielt habe: "Ich bin sehr nachsichtig und habe ein paar Wochen an ein Videospiel namens Banjo-Kazooie verloren. Zwei Wochen vergingen, und ich dachte, oh mein Gott - der langsame Dopamin-Tropf ist so lecker."

"Dann ist es vorbei, und du denkst: 'Ja, ich habe gewonnen', und sofort denke ich: 'Was habe ich mit meinem Leben gemacht?'" Offerman fuhr fort. "Und so entschied ich, dass ich das nie wieder tun werde - und zum Glück, weil Spiele so gut geworden sind, wie The Last of Us, dass ich denke, ich wäre in einem Keller und würde nicht einmal für Shows wie diese vorsprechen."

Offermans Darstellung von Bill in The Last of Us hat viel Kritikerlob erhalten, und so scheint es nicht so schlimm zu sein, dass er das Spiel übersprungen hat. Sowohl Pedro Pascal als auch Bella Ramsey spielten The Last of Us nicht, um sich auf ihre Rollen von Joel und Ellie vorzubereiten.