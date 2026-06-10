Nick Kyrgios gewinnt sein erstes Einzelmatch seit März 2025 und besiegt Moutet beim Stuttgart Open

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Nick Kyrgios besiegte Corentin Moutet mit 6:3, 6:4 in der Stuttgarter Open Runde der 32, einem ATP-250-Turnier auf Rasen, was einen wichtigen Meilenstein markierte: sein erster Einzelsieg seit 15 Monaten. Der 31-jährige Australier hat eine Reihe von Verletzungen an Handgelenk und Kni, mehrere Operationen, die ihn 2023, 2024 und 2025 größtenteils aus dem Wettkampf hielten, sodass er in der ATP Tour nicht mehr gerankt wurde. 2022 wurde er bis auf Platz 6 der Welt gerankt und erreichte das Wimbledon-Finale.

Kyrgios' letzter Einzelsieg war im März 2025 gegen Mackie MacDonald im Indian Wells (was an sich schon sein erster Sieg seit fast drei Jahren war). Kyrgios besiegte im vergangenen Dezember die WTA-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka in einem freundschaftlichen "Battle of the Sexes"-Match, das auf heftige Gegenreaktionen stieß.

Kyrgios, bekannt für seine spöttische und ungefilterte Art, spielte seit Januar letzten Jahres nicht mehr. "Es gab so viele Male, in denen ich dachte: 'Warum spiele ich eigentlich? Was muss ich noch tun?' Und ich schaue euch an und deshalb spiele ich, also bleibe ich noch ein bisschen länger", sagte Kyrgios nach seinem Sieg.

Kyrgios trifft als nächstes am Donnerstag auf den japanischen Spieler Sho Shimabukuro.