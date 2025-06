Nick Frost über J.K. Rowlings Trans-Haltung: "Sie hat ihre Meinung erlaubt und ich darf meine"

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass J.K. Rowling in diesen Tagen ein Bündel von Kontroversen ist. Die Autorin und Schöpferin von Harry Potter hat sich schon lange über den wachsenden Anstieg des Transgenderismus geäußert, so sehr, dass sie in der Vergangenheit viele ihrer Fans empört hat. Unabhängig davon, ob ihre Meinung glaubwürdig ist oder nicht, wird die kommende TV-Adaption von Harry Potter von HBO Cornetto Trilogy Star Nick Frost Hagrid spielen, und das ist besonders überraschend, da Frost eine bekannte Unterstützerin von Trans-Rechten ist.

Als er über eine engere Zusammenarbeit mit Rowling an der Potter -Serie sprach, sprach Frost mit The Observer, um eine ziemlich unüberlegte und klare Aussage zu treffen.

"Sie hat ihre Meinung erlaubt und ich darf meine, sie stimmen einfach in keiner Weise überein."

Er äußerte sich auch dazu, ob diese Debatte die erwartete Serie überschatten könnte.

"Ich weiß es nicht. Aber vielleicht sollte es nicht umwehen? Wir sollten nicht nur hoffen, dass es verschwindet, denn es macht es einfacher. Vielleicht sollten wir uns weiterbilden."

Glaubst du, dass die Transgenderismus-Debatte die Harry Potter -Serie überschatten wird?