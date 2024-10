Nick Frost nimmt uns in dem Horrorfilm Black Cab mit auf eine furchterregende Reise.

Kein Halloween ist komplett ohne ein paar frische, gruselige Horrorfilme, und was gibt es Besseres, als Nick Frost auf einer gruseligen Taxifahrt ins Unbekannte zu begleiten? Genau das passiert in Black Cab, wo ein unglückliches Paar eine Erfahrung macht, die weit über das Gewöhnliche hinausgeht. Der Film feiert am 8. November Premiere auf dem Streaming-Dienst Shudder, und Sie können sich den Trailer und die Zusammenfassung unten ansehen.

"Die Nacht von Anne und Patrick nimmt eine unheimliche Wendung, als ihr gesprächiger Taxifahrer sich weigert, sie nach Hause zu bringen. Gefangen im Taxi werden sie zu einer verlassenen, verwunschenen Straße gefahren, auf der es keine Möglichkeit gibt, zu entkommen. Ist ihr Fahrer verrückt oder etwas Schlimmeres?"

Ist Black Cab etwas, das Sie interessiert?