Nick Frost hat ein Auge darauf geworfen, Hagrid in der HBO-Serie Harry Potter zu spielen

Während wir noch unsicher sind, wer das Haupttrio Ron, Hermine und Harry Potter selbst spielen wird, füllt die HBO-Serie die Besetzungsliste für die Fakultät von Hogwarts stetig aus, darunter John Lithgow als Dumbledore und Paapa Essiedu als Severus Snape.

Jetzt sieht es so aus, als ob Nick Frost dem Roster beitreten wird, da er in der kommenden Serie die Rolle des Hagrid spielen soll. Deadline berichtet, dass HBO und Frost derzeit in Gesprächen sind und glauben, dass er sich einem Deal nähert, aber HBO hat einen Kommentar abgelehnt.

Deadline ist in der Regel ziemlich solide mit diesen Berichten, und obwohl HBO immer sagt, dass es keine Ankündigungen machen wird, bis alle Details feststehen, scheint es ziemlich gut für Frost auszusehen, um Hagrid zu spielen.

Glaubst du, dass Nick Frost einen guten Hagrid abgeben würde?