Nick Cave & The Bad Seeds kehren im Sommer 2026 für eine große Tour nach Europa zurück

HQ

Nick Cave & The Bad Seeds haben angekündigt, dass sie 2026 für eine große Headliner-Tour nach Europa zurückkehren werden. Die Veranstaltung beginnt im Juni in Irland und führt die Band dann über den ganzen Kontinent, bevor sie Ende August in Frankreich im Rahmen eines Auftritts beim Rock En Seine endet.

Die Tour wurde auf der Instagram-Seite der Band angekündigt, wo die Liste der Termine und Veranstaltungsorte bestätigt wurde. Für Interessierte können Sie die folgende Liste sehen:



10. Juni - Malahide Castle - Irland



16. Juni - Open Air an der Emslandarena - Deutschland



18. Juni - Heartland Festival - Dänemark



20. Juni - Metronom - Tschechien



21. Juni - Castle Clam - Österreich



24. Juni - Veröffentlichung Athens Festival - Griechenland



26. Juni - La Prima Estate - Italien



28. Juni - Live is Live - Belgien



30. Juni - Waldbühne - Deutschland



6. Juli - Jazz Open - Deutschland



9. Juli - NOS Alive Festival - Portugal



14. Juli - Festival de Nimes - Frankreich



15. Juli - Les Belles Soirées - Théâtre Antique de Vienne - Frankreich



17. Juli - Les Vieilles Charrues - Frankreich



31. Juli - Preston Park - Großbritannien



2. August - Filmnächte am Elbufer - Deutschland



5. August - Arena Pula - Kroatien



7. August - Donji grad Festung Kalemegadan - Serbien



9. August - Summer Well Festival - Rumänien



13. August - Oya Festival - Norwegen



18. August - Kalnai Park - Litauen



21. August - Cabaret Vert - Frankreich



23. August - Königsplatz - Deutschland



25. August - Kunst! Rasen - Deutschland



28. August - Rock En Seine - Frankreich



Werbung:

Hast du vor, Nick Cave & The Bad Seeds im Sommer live zu sehen?