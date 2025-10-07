lifestyle
Nick Cave & The Bad Seeds kehren im Sommer 2026 für eine große Tour nach Europa zurück
Es beginnt in Irland und endet in Frankreich.
Nick Cave & The Bad Seeds haben angekündigt, dass sie 2026 für eine große Headliner-Tour nach Europa zurückkehren werden. Die Veranstaltung beginnt im Juni in Irland und führt die Band dann über den ganzen Kontinent, bevor sie Ende August in Frankreich im Rahmen eines Auftritts beim Rock En Seine endet.
Die Tour wurde auf der Instagram-Seite der Band angekündigt, wo die Liste der Termine und Veranstaltungsorte bestätigt wurde. Für Interessierte können Sie die folgende Liste sehen:
- 10. Juni - Malahide Castle - Irland
- 16. Juni - Open Air an der Emslandarena - Deutschland
- 18. Juni - Heartland Festival - Dänemark
- 20. Juni - Metronom - Tschechien
- 21. Juni - Castle Clam - Österreich
- 24. Juni - Veröffentlichung Athens Festival - Griechenland
- 26. Juni - La Prima Estate - Italien
- 28. Juni - Live is Live - Belgien
- 30. Juni - Waldbühne - Deutschland
- 6. Juli - Jazz Open - Deutschland
- 9. Juli - NOS Alive Festival - Portugal
- 14. Juli - Festival de Nimes - Frankreich
- 15. Juli - Les Belles Soirées - Théâtre Antique de Vienne - Frankreich
- 17. Juli - Les Vieilles Charrues - Frankreich
- 31. Juli - Preston Park - Großbritannien
- 2. August - Filmnächte am Elbufer - Deutschland
- 5. August - Arena Pula - Kroatien
- 7. August - Donji grad Festung Kalemegadan - Serbien
- 9. August - Summer Well Festival - Rumänien
- 13. August - Oya Festival - Norwegen
- 18. August - Kalnai Park - Litauen
- 21. August - Cabaret Vert - Frankreich
- 23. August - Königsplatz - Deutschland
- 25. August - Kunst! Rasen - Deutschland
- 28. August - Rock En Seine - Frankreich
