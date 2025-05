Nichts Phone 3a

HQ

Ich bin seit ein paar Jahren neugierig auf die Produkte von Nothing und vieles davon (oder "alles") hat mit dem Styling, dem Design Thinking, dem Marketing und all den Grafik- und Industriedesign-Manieren zu tun, die von den Nothing-Mitbegründern bei Teenage Engineering entwickelt wurden. Ich liebe ihre Designs. Ich liebe ihre nerdige Herangehensweise an das Design, die sich immer nostalgisch retro-futuristisch und auf die richtige Art und Weise frech anfühlt, vollgepackt mit Herz und Verstand.

Die großartigen Audioprodukte von Teenage Engineering sind seit zehn Jahren das, was man bekommt, wenn man den iPod der ersten Generation mit einem Sony Walkman und einem Atari 2600 kombiniert. Sie sind fantastisch gut in allem, was sie tun, und das wurde mit dem Nothing Phone wirklich erkannt. Denn das ist meiner Meinung nach das interessanteste Android-Produkt auf dem Markt, aus dem einfachen Grund, dass es sich nicht wie ein Iphone/Samsung-Nachahmer anfühlt, sondern eher wie etwas Einzigartiges und mit viel Design-Attitüde.

Zunächst einmal ist das Nothing Phone 3a vom Design her wunderbar schön. Sicher, die Grundform unterscheidet sich nicht von anderen Smartphones, aber die transparente Rückseite in Kombination mit dem Komponentendesign von Teenage Engineering und dem superschlanken Kameragehäuse harmoniert so hervorragend mit dem auf Punktmatrix-basierten Logo, dem roten (jetzt ikonischen) Logoball und all den anderen kleinen gemütlichen Details. Dies gilt auch für die Android-Version von Nothing (Nothing OS), die wunderschön gestaltet ist und viele intelligente Benutzeroberflächendetails bietet, die sich wie eine Mischung aus Sonys Vaio-Zeug und Ios anfühlen, wenn Sie mich fragen. Das gilt auch für die Glyph-Schnittstelle, die über drei Lichter rund um das Kameragehäuse als externe Benachrichtigungsanzeige fungiert und ebenso clever durchdacht wie lecker gestaltet ist.

Im Inneren beherbergt Nothing ein 6,77-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hz und einer Punkthelligkeit (HDR) von 3.000 cd/m2 sowie einen Snapdragon 7S Gen 3 und eine Triple-Kamera, die von einem 50-Megapixel-Sensor von Samsung angeführt wird. Der Bildschirm hier ist brillant. Dies ist heute bei fast jedem Telefon der Fall, aber es ist bemerkenswert, dass es möglich ist, diese Leistung in einem Telefon für 329 GBP im Jahr 2025 zu erhalten, wenn eine Schachtel Butter oder ein normal großer Haushaltskäse fast genauso viel kostet. Die Kamera hier ist genau wie der Bildschirm wirklich gut und der Prozessor fühlt sich in Bezug auf Leistung / Preis schnell und vernünftig an. Die Spieleleistung ist hier sicherlich nicht die beste, da der Grafikchip nicht ganz ausreicht, um die anspruchsvollsten Android-Spiele mit 120 Hz zu erstellen, aber das kann auch niemand erwarten, wenn man bedenkt, dass das 3a nur 329 GBP kostet.

Das Kamera-Trio stammt aus dem Hause Samsung mit einem 50-Megapixel-Sensor sowie einer Acht-Megapixel-Weitwinkelkamera, die sich ebenfalls sehen lassen kann.

Essential Space ist ein großer Teil dieses Yuppie-Universums und zusammen mit der speziellen Essential-Taste hat sich dies für mich schnell als sehr wertvoll erwiesen. Mit diesem KI-basierten Dienst können Sie ganz einfach Fotos machen, Notizen machen, Erinnerungen machen und Ihr Leben so organisieren, wie es Apple schon vor langer Zeit hätte tun sollen. Wenn ich die Essential-Taste schnell drücke, macht das Telefon einen Screenshot und lässt mich sofort etwas darauf notieren. Wenn ich stattdessen die gleiche Taste gedrückt halte, nimmt die 3a eine Sprachnotiz auf, eine Funktion, die ich mehr denn je nutze, weil sie so einfach und schnell ist, wie sie ist.

Ich sage es noch einmal - die Tatsache, dass die 3a nur 329 Pfund kostet, fühlt sich großzügig und sehr wettbewerbsfähig an. Wenn Sie ein iPhone mit der gleichen Leistung wollen, das sich genauso gut verarbeitet und gut durchdacht anfühlt, müssen Sie das Doppelte ausgeben, ganz zu schweigen von einem Android-Handy von Samsung. Nichts hat wirklich seinen eigenen Weg nach vorne gefunden, es wirklich geschafft, sich von der Konkurrenz abzuheben und bietet hier ein einwandfreies Produkt.

Preis: £329.00

