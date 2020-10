Nicht vergessen: The Outer Worlds gibt es nun auch auf Steam

Am 12. Oktober machten wir euch auf die nahende Steam-Veröffentlichung von The Outer Worlds aufmerksam. Nach einem exklusiven Jahr im Epic Games Store ist die PC-Fassung des Sci-Fi-RPGs nun bei Steam erschienen. Auch der DLC "Peril on Gordon" kann bereits im Online-Shop von Valve erworben werden.

The Outer Worlds bekommt ihr übrigens bis zum 6. November stark vergünstigt. Statt des eigentlichen Preises von 60 Euro verlangt Steam aktuell nur 30 Euro. Für The Outer Worlds: Peril on Gordon werden 15 Euro fällig.