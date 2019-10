Nicht so blutiger Gameplay-Trailer zu Vampire: The Masquerade - Coteries of New York gelandet

Das kommende Adventure in der legendären Welt der Finsternis, Vampire: The Masquerade - Coteries of New York, wurde kürzlich mit einem Gameplay-Trailer ausgestattet. Aus diesem Video geht hervor, dass das Spiel eine Visual Novel wird - ein klassisches, dialogbasiertes, narratives Spektakel zum Lesen. Die schicke Präsentation dürfte die düstere Vorlage gut einfangen, hoffentlich hält Draw Distance die hohe Qualität des Skripts bis zum Ende. Vampire: The Masquerade - Coteries of New York erscheint im Dezember.

