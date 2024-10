Nicht mein Ding! 5 Spiele, in die wir einfach nicht reinkommen können

HQ

Wir alle wissen, wie es ist, zu sehen, wie ein Trendspiel die Welt im Sturm erobert und dich dennoch desinteressiert zurücklässt. Vielleicht haben Sie genau dieses Spiel ausprobiert und können sich trotz der Zeit und Mühe einfach nicht mit dem Spiel auf einer signifikanten Ebene verbinden. Ich weiß, dass ich das schon ein paar Mal erlebt habe, also hier sind ein paar beliebte Spiele, mit denen ich mich einfach nicht anfreunden kann.

5. Flucht aus Tarkov

Es gibt einfach irgendetwas an Extraktionsshootern, das für mich einfach nichts tut. Vielleicht ist es die Tatsache, dass all deine harte Arbeit in wenigen Augenblicken zunichte gemacht und auf nichts reduziert werden kann. Wie auch immer, es ist nicht nur auf Escape from Tarkov beschränkt, da ich es sehr schwierig fand, mich an den Horden zu orientieren, die ständig zu neuen Extraktions-Shootern strömen oder sich in etablierten Serien sonnen, die Modi mit Extraktionsmechaniken hinzufügen. Persönlich wäre es mir lieber, entweder keinen bedeutenden Fortschritt zu jagen, wie es in Battle Royales der Fall ist, oder stattdessen Fortschritte, die am Ende des Spiels bestehen bleiben, wie es fast überall sonst der Fall ist.

HQ

4. Elden Ring

Ich bin ziemlich lautstark über meine Haltung zu Action-RPGs und den Design-Stylings, die nach dem Debüt von Dark Souls zum heißesten Trend der Gaming-Welt geworden sind. Obwohl mir die Leute immer wieder sagen, wie hervorragend und bahnbrechend das fantastische RPG von FromSoftware ist, kann ich einfach nicht über die Begegnungen und den Aufbau hinwegkommen, die darauf ausgelegt sind, zu frustrieren, und die allgemeine Erzählstrukturierung, die oft in diesem Genre zu sehen ist, wo nichts von Bedeutung erklärt wird und die Feinheiten oft wie ein zweiter Gedanke behandelt werden. Ich bin mir sicher, dass es viele fesselnde Teile von Elden Ring gibt, aber ich für meinen Teil genieße meine Zeit gerne mit Videospielen und das Letzte, was ich will, wenn ich versuche, mich nach einem langen Tag zu entspannen, ist, von einem der vielen Bosse für mehrere Stunden gefarmt zu werden.

Werbung:

HQ

3. Stardew Valley

Der König der Lebenssimulationstitel? Ich habe keinen Zweifel daran, dass das bei vielen der Fall ist, aber für mich gibt es einfach etwas an diesem Spiel, das mich desinteressiert zurücklässt. Bei mehreren Gelegenheiten bin ich zu Stardew Valley zurückgekehrt, überzeugt davon, dass dies der Zeitpunkt sein wird, an dem ich mich in das Spiel verlieben werde, aber jedes Mal habe ich den gleichen Eindruck und die gleiche Erfahrung, die oft dazu führt, dass ich das Spiel aus der Hand lege und nicht mehr zu ihm zurückkehre. Ich weiß es zu schätzen, was Stardew Valley für diesen Bereich der Spielewelt und auch für Indie-Entwickler als Ganzes getan hat, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Stardew, wenn es um Life-Sim-Titel geht, oft ganz unten auf der Liste meiner Lieblingsspiele steht.

Werbung:

HQ

2. Gegenschlag

Obwohl ich Counter-Strike als den Goldstandard für das betrachte, was ein kompetitiver Shooter sein kann und sollte, hat dieser Shooter-Stil bei mir einfach nie Anklang gefunden. Es ist nicht nur CS, es sind auch neuere Ergänzungen wie Valorant und Spectre Divide. Ich habe nicht die Geduld und den Fokus, der erforderlich ist, um das Fadenkreuz perfekt zu platzieren und den richtigen Winkel zu halten, bis mein Gegner einknickt und einen Fehler macht. Ich bevorzuge es, mit lodernden Waffen um die Ecke zu sprinten und zu sehen, wie viele Feinde ich ausschalten kann, bevor sie mich im Gegenzug ausschalten - du weißt schon, das Call of Duty Erlebnis. Also ja, ich persönlich bin eher ein Arcade-Shooter-Fan, daher die Herausforderung, mich an den Titanen von Valve anzupassen.

HQ

1. FIFA/EA Sports FC

Sind es oft die größten Spiele des Jahres? Absolut. Das ändert aber nichts daran, dass ich die Tageszeit für die Football-Serie von EA nicht finden kann (und werde). Zugegeben, das hat vor allem zwei Gründe. Der erste ist, dass ich nicht glaube, dass viele Sporttitel einen guten Job machen, wenn es darum geht, die Sportart, auf der sie basieren, tatsächlich zu simulieren, mit Ausnahme von Golf und vielleicht Tennis. Der zweite Grund ist, dass ich es sehr schwierig finde, weiterhin Geld für eine Serie auszugeben, die jährlich nur geringfügige Verbesserungen erfährt und dennoch die Unverfrorenheit hat, für einen vollen Premium-Preis zu verkaufen und ihren auf Mikrotransaktionen ausgerichteten Modus effektiv zurückzusetzen und die Fans zu bitten, weiterhin Lootboxen zu kaufen, die mit unbedeutenden digitalen Karten vollgestopft sind, um ein reines Pay-to-Win-Erlebnis zu schaffen. Das ist Wahnsinn.

HQ

Wie viele meiner Favoriten stimmen mit Ihnen überein? Stimmst du dem zu und befindest du dich an einer ähnlichen Stelle, wenn du versuchst, dich mit Action-RPGs oder FIFA/EA Sports FC -Projekten zu verbinden? Lassen Sie es mich in den Kommentaren wissen und teilen Sie mir mit, mit welchem beliebten Spiel Sie trotz des Versuchs einfach nicht reinkommen können.