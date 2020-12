Nicht länger ein Gerücht: ZeniMax Online gründet Studio in San Diego, um AAA-Titel zu entwickeln

You're watching Werben

Am 24. November berichteten wir über das Gerücht, dass die Elder-Scrolls-Online-Macher von ZeniMax Online in San Diego ein neues Studio gegründet haben sollen, in dem eine neue AAA-Marke entwickelt wird. Dieses Gerücht wurde nun auf Twitter von Naughty-Dog-Veteran Quentin Cobb bestätigt, der sich dem neuen Studio als Senior Designer angeschlossen hat.

Bis wir herausfinden, woran das neue Team genau arbeitet, dürfte es aber noch eine ganze Weile dauern. Wir dürfen gespannt sein und halten Euch auf dem neuesten Stand!