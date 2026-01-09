Nicht genug Gadgets? Versuche, deinen Urin analysieren zu lassen

HQ

Es ist schwer vorstellbar, wie Menschen in der Antike ohne Zugang zu modernen intelligenten Geräten wie der Vivoo Smart Toilet, einem Hydrationsmessgerät oder kurz gesagt einem optischen Sensor, der die Schwerkraft Ihres Urins überwacht, überleben konnten.

Ja, man klemmt das Gerät in die Toilettenschüssel, pinkelt darauf, und es nimmt eine kleine Probe, analysiert und lässt sie frei. Die optischen Sensoren verfolgen die Schwerkraft und können Sie auch vor zu viel Flüssigkeit warnen, was auf Nierenprobleme oder sogar Diabetes hindeuten könnte.

Gesundheitsbezogene Geräte gewinnen immer mehr an Mainstream, und natürlich sind die Ergebnisse über eine App verfügbar, wobei die Haupteinschränkung darin besteht, dass der Akku im Gerät 1000 Tests ausreicht, wobei der Akku außerhalb der Schüssel platziert wird, um einen einfachen Zugriff zu gewährleisten.

Das Early-Bird-Angebot kostet 99 USD, der normale Preis beträgt 130 $ für die offenen September-Verkäufe und 6 $ im Monat für das Abonnement der Begleit-App.