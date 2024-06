Nicht-FNCS-Wettkampfturniere Fortnite sind nicht mehr regional gesperrt

HQ

Lange Zeit hat Epic Games eine Regel auferlegt, die vorschreibt, dass jeder, der in kompetitiven Fortnite spielen möchte, dies nur in seiner jeweiligen Region tun darf. Das bedeutet, dass nordamerikanische Spieler nur an nordamerikanischen Turnieren teilnehmen können, Europäer an den EMEA-Events und so weiter. Diese Regel galt auch für alle Stufen des kompetitiven Spiels, also nicht nur für die Fortnite Championship Series, sondern auch für die unteren Ligen. Das wird sich bald ändern.

Epic hat bestätigt, dass für Nicht-FNCS-Veranstaltungen die Regionssperrregel aufgehoben wird, was bedeutet, dass europäische Spieler an amerikanischen Veranstaltungen teilnehmen können, asiatische Spieler an EMEA-Turnieren teilnehmen können und so weiter.

Auch dies gilt nicht für die FNCS, was bedeutet, dass die beste Action und die besten Spieler außerhalb internationaler Events immer noch nur gegen andere in ihrer Region antreten.

Glaubst du, dass dies der richtige Schritt für die Zukunft von Competitive Fortnite ist?