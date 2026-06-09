Nicht eins, nicht zwei: Alle drei Haupt-Xenoblade Chronicles-Spiele werden native Versionen auf der Nintendo Switch 2 erhalten

HQ

Es scheint, als wolle Nintendo seine Pläne für das Monolith Soft-Franchise beschleunigen. Xenoblade Chronicles folgt auf die viel kritisierte Definitive Edition von Xenoblade Chronicles X. Während der heutigen Nintendo Direct wurde angekündigt, dass die drei Hauptteile der Serie native Versionen auf der Nintendo Switch 2 erhalten werden, die die Leistung auf stabile 60 fps sowie 4K-Auflösung erhöhen, wenn sie über das Docking der Konsole auf ein Display gesendet werden. Im Handheld-Modus läuft es mit FHD 1080p/60fps, was überhaupt nicht schlecht ist.

Zusätzlich wurden jedem Titel je nach individuellen Bedürfnissen eine Reihe von Verbesserungen zur Lebensqualität hinzugefügt; in Xenoblade Chronicles zum Beispiel haben wir ein Hovercraft, um schneller über die Karte zu kommen, was besonders nützlich ist, wenn man Gewässer überquert; kontrolliert die Blades in Truppkämpfen in Xenoblade Chronicles 2 und einen wellenbasierten Spielmodus für Xenoblade Chronicles 3.

Die Veröffentlichung dieser Versionen der Xenoblade Chronicles-Reihe erfolgt gestaffelt, wobei der erste Teil heute digital erscheint, während die physische Version am 30. Juli erscheint. Die digitale Version des zweiten Spiels kommt am selben Tag in den Handel, die dritte (digitale Version) erscheint am 3. Dezember 2026.

Bereit, mit Xenoblade Chronicles auf der Nintendo Switch 2 erneut epische Abenteuer zu erleben?