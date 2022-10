Nicht einmal die Facebook-Mitarbeiter wollen ihr Metaversum nutzen

HQ

Die Diskussion über die Schaffung eines Metaversums ist seit langem im Gange und Tech-Giganten stecken Milliarden hinein. Niemand scheint jedoch so hart zu gehen wie Facebook und sein Horizon Worlds-Konzept.

Die Idee ist, eine Art neues Internet zu schaffen, in dem wir in einer virtuellen Welt herumlaufen und Dinge gemeinsam tun können. Die Idee ist, wie bereits erwähnt, in keiner Weise neu. Eines der erfolgreicheren Konzepte ist Second Life, das immer noch keine große Benutzerbasis gefunden hat, und das große Problem mit der Metaverse-Idee ist die Frage "Warum?".

Weder wir noch die Unternehmen haben darauf eine gute Antwort und als Mark Zuckerberg selbst versuchte, uns im August mit einem Facebook-Post zu beeindrucken, der Horizon Worlds präsentierte, war es eigentlich schwer, uns vom Lachen abzuhalten, da es meistens wie ein altes Wii-Spiel aussah (das sind wir, wenn wir nett sind!). Jetzt stellt sich durch Leaks zu The Verge" target="_blank">The Verge, dass selbst die Mitarbeiter bei Facebook ihr Metaversum nicht mögen und es daher nicht nutzen. Ein Manager des Projekts schreibt in einem Memo an die Mitarbeiter:

"Für viele von uns verbringen wir nicht so viel Zeit in Horizon und unsere Hundefutter-Dashboards zeigen dies ziemlich deutlich. Warum ist das so? Warum lieben wir das Produkt, das wir gebaut haben, nicht so sehr, dass wir es die ganze Zeit benutzen? Die einfache Wahrheit ist, wenn wir es nicht lieben, wie können wir dann erwarten, dass unsere Benutzer es lieben? "

Später folgte ein weiteres Memo einige Zeit später, in dem derselbe Manager offenbar feststellte, dass der Aufruf an die Mitarbeiter, den Service zu nutzen, an dem sie tatsächlich arbeiten, nicht beachtet wurde:

"Jeder in dieser Organisation sollte es sich zur Aufgabe machen, sich in Horizon Worlds zu verlieben. Sie können das nicht tun, ohne es zu benutzen. Steigen Sie dort ein. Organisieren Sie Zeiten, um es mit Ihren Kollegen oder Freunden zu tun, sowohl in internen Builds als auch im öffentlichen Build, damit Sie mit unserer Community interagieren können. "

Wie fühlst du dich selbst dabei, wie scharf bist du auf Facebooks Horizon Worlds-Service und das Metaversum im Allgemeinen?