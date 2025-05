Nicht einmal 143.000 Menschen, die gemeinsam denken, können Magnus Carlsen im Schach schlagen

HQ

Magnus Carlsen, der beliebte Schachweltmeister, nahm eine Herausforderung an, um ein Schachmatch gegen mehr als 143.000 Spieler zu spielen. Der norwegische Großmeister zeigte eine Teamleistung und konnte in einem Match, das 46 Tage dauerte, ein Remis verteidigen, wobei die Online-Nutzer am Chess.com über den nächsten Zug abstimmten.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein prominenter Schachspieler sich bereit erklärt, gegen die ganze Welt zu spielen (gegen Tausende von Nutzern, die über den nächsten Zug diskutieren und abstimmen), aber es hat bei weitem die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen und Rekorde gebrochen (das bisherige meistbesuchte Match "gegen die Welt" waren 70.000 Menschen gegen Vish im Jahr 2024).

Um gegen den 34-jährigen Carlsen zu kämpfen, eine hochkarätige Figur mit über 1,8 Millionen Followern auf Instagram, 100.000 unterschrieben und später 143.000 Spieler nahmen an dem Prozess teil, der absichtlich langsam ist: Jede Seite hat 24 Stunden Zeit, um über den nächsten Schritt zu entscheiden, was auf der Seite "der Welt" bedeutet, zu diskutieren und abzustimmen. Das Match dauerte 46 Tage und 32 Züge.

"Insgesamt hat The World sehr, sehr solides Schach gespielt. Es bleibt im Stil des normalen Schachs. Es ist nicht immer die beste Strategie, aber es schien, als ob sie dieses Mal gut funktioniert hat", sagte Magnus. Carlsen ist derzeit die Nummer 1 der Schachwelt und hat fünfmal die Schachweltmeisterschaft gewonnen, fünfmal die Schnellschach-Weltmeisterschaft gewonnen und achtmal die amtierende Blitzschach-Weltmeisterschaft gewonnen... Obwohl einige dieser Titel im gegenseitigen Einvernehmen geteilt wurden, was in keiner anderen Sportart der Fall ist.