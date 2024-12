Nicholas Hoults ungewöhnliches Souvenir aus Nosferatu: Die Penisprothese des Vampirs

HQ

Während Schauspieler oft Erinnerungsstücke aus ihren Filmen mit nach Hause nehmen, gehört Nicholas Hoults Souvenir vom Set von Nosferatu sicherlich zu den ungewöhnlicheren. In einem Interview mit IndieWire erzählte Hoult, wie er während einer Szene, in der Bill Skarsgårds Graf Orlok sein Blut trinkt, die Penisprothese des Vampirs an seinem Bein spüren konnte. Regisseur Robert Eggers, bekannt für seine Liebe zum Detail, nutzte diesen Moment und verwandelte ihn in ein skurriles Geschenk – er rahmte die Prothese ein und schickte sie als Geschenk für die Postproduktion an Hoult.

Die Kuriosität endete hier nicht. Als Hoult die gerahmte Prothese reparieren ließ, nachdem sie kaputt angekommen war, schien der Verkäufer zunächst unbeeindruckt, bemerkte aber später, wie seltsam es sei, etwas zu rahmen, das man als "Vampirpenis" bezeichnen könnte. Hoult stimmte humorvoll zu und nannte es ein "Sammlerstück".

Mit Nosferatu, der jetzt in den Kinos läuft, ist es klar, dass Eggers' Liebe zum Detail nicht unbemerkt geblieben ist, und Hoults einzigartiges Andenken dient als Erinnerung an die bizarren Momente hinter den Kulissen.

Möchten Sie ein solches Souvenir von einem Filmset?