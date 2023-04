Nicholas Hoult und Toni Collette werden Clint Eastwoods letzten Film leiten

Clint Eastwood bereitet sich darauf vor, seine lange und unglaubliche Karriere in Hollywood mit einem letzten Regie-Ausflug abzuschließen. Dieser Film, der als Juror #2 bekannt ist, wird untersuchen, wie ein Geschworener in einem Mordprozess herausfindet, wie er für einen rücksichtslosen Fahrunfall verantwortlich war, und dann sieht, wie er versucht, den Angeklagten vor einer unrechtmäßigen Verurteilung zu bewahren, ohne sich selbst zu belasten.

Während sich der Film derzeit in der Endphase befindet, in der Warner Bros. grünes Licht gegeben wird, hat Deadline berichtet, dass der Film bereits Nicholas Hoult und Toni Collette als Hauptdarsteller aufgestellt hat, und dass, obwohl keiner offiziell an das Projekt gebunden ist, das Budget und die Zeitpläne für den Film angeblich sortiert sind.

In Bezug darauf, wen Hoult und Collette im Film spielen werden, heißt es, dass Hoult der Geschworene und Collette ein Bezirksstaatsanwalt sein wird.

Es gibt kein Wort darüber, wann der Film in die Kinos kommen wird.