Nicholas Hoult neckt einen skrupellosen Lex Luthor in James Gunns kommendem Film

In einem kürzlichen Interview sprach Nicholas Hoult über seine Darstellung von Lex Luthor in James Gunns kommendem Film Superman. Hoult betonte, dass seine Version von Luthor sowohl intelligent als auch rücksichtslos ist und danach strebt, Superman in Bereichen auszumanövrieren, in denen er ihm nicht direkt ebenbürtig ist. Er merkte an, dass die Zuhörer zwar nicht mit Luthors Methoden einverstanden seien, aber seine Perspektive und seinen Glauben verstehen könnten, dass seine Ideologie für die Menschheit vorteilhafter sein könnte.

In einem Interview mit ComicBook sagte der Schauspieler:

"Ich glaube, das Aufregendste an diesem Lex war, dass ich in einem James Gunn-Universum war. Wie du schon sagtest, so emotional roh und kraftvoll, aber riesig im Umfang der Welt und dessen, was er erschafft."

Dann fuhr er fort zu beschreiben, wie diese Version von Luthor skrupelloser und gerissener sein wird als je zuvor.

"Und ich denke, mit diesem Lex, ich meine, er ist offensichtlich schlau und rücksichtslos und er muss Superman auf bestimmten Ebenen ausmanövrieren, weil er auf anderen nicht mit ihm mithalten kann. Aber es gibt auch etwas an dieser Figur, hoffentlich von meinem Standpunkt aus, bei dem man, auch wenn man vielleicht nicht mit seinem Prozess einverstanden ist, ein Element hat, bei dem man auf einigen Ebenen verstehen kann, woher er kommt und warum das, was er als seine Ideologie vorantreibt, vielleicht besser für die Menschheit ist."

In dem Film sind David Corenswet als Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan als Lois Lane und Nicholas Hoult als Lex Luthor zu sehen. Der Kinostart ist für den 11. Juli 2025 geplant.

Was denkst du darüber, klingt das nach einer guten Interpretation des Bösewichts?