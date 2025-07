Nicholas Hoult möchte, dass Lex Luthor sich mit dem Joker in einem DCU-Film zusammentut

HQ

Wir sind nur noch eine Woche davon entfernt, dass Superman in die Kinos kommt. James Gunns DCU mag mit Creature Commandos begonnen haben, aber in Superman erhalten wir einen genauesten Einblick in die Entwicklung des neuen Comic-Universums. Neben Superman, Lois Lane und Lex Luthor werden wir noch viele andere Helden und Schurken sehen.

Aber als sie von Comicbook gefragt wurden, mit welchen Charakteren sie sich in Zukunft zusammentun möchten, schienen die Stars von Superman ein klares Thema zu haben. Rachel Brosnahan verriet, dass sie sich gerne mit Batman zusammentun würde, David Corenswet glaubt, dass sein Superman ein interessanter Kollaborateur mit Robin wäre, und Nicholas Hoult möchte, dass Lex Luthor ein Bündnis mit dem Clownprinzen des Verbrechens eingeht.

"Einer der Comics, die ich im Vorfeld gelesen habe, war eine Verbindung zwischen Lex und Joker." sagte Hoult. "Die Kombination aus beidem hat wirklich Spaß gemacht, also ist es vielleicht etwas, das ich dort kombiniert sehen möchte, wenn wir Glück haben und weiterhin Filme machen können."

Auf welche Crossover freust du dich am meisten im neuen DCU?