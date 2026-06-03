Nicholas Hoult ist Hauptfigur in David Leitchs nächstem stilvollen Actionfilm, Wie man eine Bank überfällt

Sag was du willst über David Leitch – der Regisseur weiß, wie man einen unterhaltsamen Actionfilm macht. Seine Filmografie umfasst im Laufe der Jahre Atomic Blonde, Deadpool 2, Fast and Furious: Hobbs and Shaw, Bullet Train und zuletzt The Fall Guy, und im September wird er etwas Neues anbieten.

Bekannt als How to Rob a Bank, folgt dieser Actionfilm einer Gruppe von Kriminellen, die für ihre hilfreichen Videos berühmt geworden sind, die in den sozialen Medien geteilt werden und zeigen, wie man einen Bankraub erfolgreich durchführt. Natürlich wird alles bald zu viel und die Gauner werden zu großen Zielen, was dazu führt, dass ein Bundesagent versucht, sie zusammen mit einem talentierten Hacker zu jagen, der vielleicht die nötigen Fähigkeiten besitzt, um die schwer fassbare Crew zu finden.

Mit Nicholas Hoult in der Hauptrolle enthält How to Rob a Bank auch eine Reihe weiterer großer Namen und Gesichter, darunter Zoe Kravitz, Anna Sawai, Rheny Feliz, Christian Slater, Pete Davidson und John C. Reilly.

Da die Premiere des Films für den 4. September geplant ist, können Sie unten die offizielle Zusammenfassung und einen Trailer zum Film sehen.

"Eine Gruppe sozialmedienaffiner Bankräuber überträgt ihre waghalsigen Überfälle, ohne zu wissen, dass ihr wachsender viraler Ruhm sie ins Visier eines erfahrenen FBI-Agenten und eines brillanten Softwareentwicklers gebracht hat. Trotz des unwahrscheinlichen Duos, das näher rückt, überschreitet der Verbrecherring seine Grenzen und setzt alles auf das Spiel für ihre Überzeugungen – und ihren bisher ehrgeizigsten Coup."