Nicholas Hoult freut sich, dass ihm dunklere Rollen angeboten werden

Während er auch den glatzköpfigen Superschurken Lex Luthor in James Gunns DCU spielt, taucht Nicholas Hoult in letzter Zeit auch in vielen dunkleren, ernsteren Filmen auf. Nosferatu fällt mir ein, ebenso wie Geschworener #2 und The Order.

Im Gespräch mit Variety sprach Hoult darüber, in höherem Alter interessantere Charaktere zu nehmen. "Ich denke, das hat zum Teil mit dem Alter zu tun, und als wir vorhin über Daniel Kaluuya gesprochen haben, haben wir immer gesagt, dass unsere Zwanziger so waren, wie man Dinge herausfinden und ausprobieren muss, und wenn man dann als Schauspieler in den Dreißigern kommt, wird es wirklich interessant, was die Charaktere angeht", sagte er.

"Ich hatte einen tollen kleinen Lauf. Ich glaube, am Ende des Jahres, als wir The Order gedreht haben, Nosferatu und Juror #2, dachte ich, oh, weißt du, wenn ich mir vor 10-15 Jahren sagen könnte, dass ich die Chance hätte, mit Robert Eggers, Clint Eastwood und Justin Kurzel in einem Jahr zu arbeiten, diese Figuren und in diesen Filmen zu spielen, Ich wäre sehr, sehr zufrieden und zufrieden."

Hoult hat offenbar noch eine lange Karriere vor sich, und obwohl er seit seiner Kindheit in Filmen mitspielt, scheint er immer noch so leidenschaftlich wie eh und je darin zu brennen, neue und interessante Rollen zu übernehmen. Der Gehaltsscheck von Man of Tomorrow schadet auch nicht.