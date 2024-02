Nicholas Cage wird für die Rolle des Live-Action-Films Spider-Man Noir ins Auge gefasst

HQ

Es scheint, dass Nicholas Cage für die Rolle des Detektivs/Verbrechensbekämpfers ins Auge gefasst wird, während die Live-Action-Serie Spider-Man Noir an Fahrt aufnimmt. Derzeit hat die Serie niemanden, der wirklich an ihr hängt, aber sie nimmt Berichten zufolge Fahrt auf, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich bald mehr hören werden.

The Ankler berichtet, dass Cage die erste Wahl für die Rolle des Peter Benjamin Parker alias Spider-Man Noir ist. Cage spielte die Figur in Spider-Man: Into the Spider-Verse und es scheint, dass er auch im dritten Film dieser animierten Trilogie zurückkehren wird.

Es gibt jedoch keine offizielle Bestätigung von Sony dazu, also ist es am besten, deine Fan-Casting-Theorien vorerst im Kopf zu behalten.